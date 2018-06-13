В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

Девушка сообщила в полицию о якобы совершенном хищении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студентка ИжГТУ имени М.Т. Калашникова заплатит штраф за заведомо ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

В октябре 2017 года 21-летняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что у нее якобы похитили 10 тыс. рублей. По заявлению девушки сотрудники полиции провели доследственную проверку, в результате которой был выявлен ложный донос.

Подсудимая пояснила, что таким образом она желала «проучить» квартирантов, которым она сдавала комнату в квартире, за то, что они несвоевременно внесли плату за жилье.

За совершенное преступление суд назначил девушке штраф 10 тыс. рублей.