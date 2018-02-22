Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска сообщил о минировании дома на улице Союзной. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. В ходе проведенной проверки предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали благодаря совместной работе сотрудников МВД и регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет», - уточнили в правоохранительном ведомстве.