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      В Ижевске водитель врезался в стоящий автобус и погиб

      14:25, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      14:25, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      532
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
      532
      0

      Три человека получили травмы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель «Шевроле-Нива» врезался в стоящий автобус и погиб. Также пострадали три пассажира автобуса «ЛиАЗ», сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Авария случилась напротив дома №63 по улице Воткинское шоссе. Водитель легкового автомобиля, 1954 года рождения, получил смертельную травму. Две женщины 1964 и 1960 годов рождения, а также молодой человек 1996 года рождения получили травмы.

      Отметим, что вечером, 31 октября на трассе в Можгинском районе Удмуртии произошла ещё одна авария. Водитель автомобиля «KIA Ceed» - мужчина, 1984 года рождения, сбил пешеходов. В результате ДТП женщина 1978 года рождения погибла на месте, а мужчина 1980 года рождения сейчас находится в реанимации.

      Напомним, что тем же вечером сбили пешехода на улице Новоцентральной города Ижевска, который также скончался.

      14:25, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      532
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус

       

       

       

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