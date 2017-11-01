В Ижевске водитель врезался в стоящий автобус и погиб

Три человека получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель «Шевроле-Нива» врезался в стоящий автобус и погиб. Также пострадали три пассажира автобуса «ЛиАЗ», сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария случилась напротив дома №63 по улице Воткинское шоссе. Водитель легкового автомобиля, 1954 года рождения, получил смертельную травму. Две женщины 1964 и 1960 годов рождения, а также молодой человек 1996 года рождения получили травмы.

Отметим, что вечером, 31 октября на трассе в Можгинском районе Удмуртии произошла ещё одна авария. Водитель автомобиля «KIA Ceed» - мужчина, 1984 года рождения, сбил пешеходов. В результате ДТП женщина 1978 года рождения погибла на месте, а мужчина 1980 года рождения сейчас находится в реанимации.

Напомним, что тем же вечером сбили пешехода на улице Новоцентральной города Ижевска, который также скончался.