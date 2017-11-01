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      На неосвещенной улице в Ижевске сбили пешехода

      11:44, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      11:44, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      200
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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      На одежде мужчины не было световозвращателей.

      Ижевск. Удмуртия. Пешехода сбили на улице Новоцентральной в микрорайоне Чистопрудном в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      Автомобиль «ГАЗ» сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В Госавтоинспекции отметили, что на одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

      Местные жители рассказали, что на указанной улице нет освещения. При этом многие горожане по ней идут на работу и домой.

      11:44, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      200
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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