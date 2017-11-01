На неосвещенной улице в Ижевске сбили пешехода

На одежде мужчины не было световозвращателей.

Ижевск. Удмуртия. Пешехода сбили на улице Новоцентральной в микрорайоне Чистопрудном в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Автомобиль «ГАЗ» сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В Госавтоинспекции отметили, что на одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

Местные жители рассказали, что на указанной улице нет освещения. При этом многие горожане по ней идут на работу и домой.