Предлагавший сотруднику ФСБ взятку «обнальщик» из Ижевска заплатит полмиллиона рублей штрафа

Мужчина пообещал правоохранителю 1,5 млн рублей за бездействие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор лидеру преступной группы, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Мужчина пообещал правоохранителю 1,5 млн рублей за бездействие.

«При передаче первой части денежных средств в сумме 100 000 рублей он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике», - отмечается в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что в 2016 году злоумышленник угрозами вымогал у одного из ижевчан более 300 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условном. Кроме того, ему придется заплатить 500 тыс. рублей штрафа.