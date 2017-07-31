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      Предлагавший сотруднику ФСБ взятку «обнальщик» из Ижевска заплатит полмиллиона рублей штрафа

      16:50, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      16:50, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #коррупция\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
      174
      0

      Мужчина пообещал правоохранителю 1,5 млн рублей за бездействие.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор лидеру преступной группы, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Мужчина пообещал правоохранителю 1,5 млн рублей за бездействие.

      «При передаче первой части денежных средств в сумме 100 000 рублей он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике», - отмечается в сообщении.

      В ходе расследования выяснилось, что в 2016 году злоумышленник угрозами вымогал у одного из ижевчан более 300 тыс. рублей.

      Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условном. Кроме того, ему придется заплатить 500 тыс. рублей штрафа.

      16:50, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #коррупция\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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