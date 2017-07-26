Склад с саблями и пистолетами нашли в Ижевске

Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске правоохранители обнаружили склад с холодным и огнестрельным оружием. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике, сотрудники ведомства провели операцию совместно с сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по региону. Правоохранители нашли:

- пистолеты Walter, Walther P.38, РА-63;

- сигнальный пистолет системы «Наган» и винтовка Иж-38, переделанные для стрельбы боевыми патронами;

- 97 патронов различного калибра;

- 6 длинноствольных нарезных ружей;

- 35 единиц холодного оружия;

- запасные части и принадлежности к боевому оружию, специнструмент для их обработки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и всех лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.