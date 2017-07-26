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      Склад с саблями и пистолетами нашли в Ижевске

      17:11, 26 июля, 2017
      17:11, 26 июля, 2017
      174
      0
      #ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: Управление ФСБ по Удмуртии
      174
      0

      Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске правоохранители обнаружили склад с холодным и огнестрельным оружием. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике, сотрудники ведомства провели операцию совместно с сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по региону. Правоохранители нашли:

      - пистолеты Walter, Walther P.38, РА-63;

      - сигнальный пистолет системы «Наган» и винтовка Иж-38, переделанные для стрельбы боевыми патронами;

      - 97 патронов различного калибра;

      - 6 длинноствольных нарезных ружей;

      - 35 единиц холодного оружия;

      - запасные части и принадлежности к боевому оружию, специнструмент для их обработки.

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      По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и всех лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.

       

      Склад с оружием обнаружен в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-26.

       

      17:11, 26 июля, 2017
      174
      0
      #ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#происшествие

       

       

       

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