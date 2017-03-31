Он возражал против избрания такой меры пресечения, объясняя это тем, что ему нужно воспитывать маленького ребенка.

Ижевск. Обвиняемого в убийстве ижевского бизнесмена мужчину арестовали на два месяца. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, он возражал против избрания такой меры пресечения, объясняя это тем, что ему нужно воспитывать маленького ребенка.

Ходатайство следователь мотивировал тем, что обвиняемый скрылся с места преступления, был безработным и мог скрыться от правоохранителей, если бы его поместили под домашний арест.

Напомним, что преступление было совершено 29 марта в городке Металлургов Ижевска. Труп мужчины 1980 года рождения с огнестрельными ранениями головы обнаружил прохожий около дома на улице 4-й Подлесной.

По подозрению в совершении преступления следователи задержали мужчина 1981 года рождения, который раньше работал в компании убитого. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Отметим, что постановление может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 3 суток со дня его вынесения.