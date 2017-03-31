  • $ 56.38 ↓
  • € 60.6 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Обвиняемого в убийстве ижевского бизнесмена мужчину арестовали на два месяца

      15:14, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:14, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      368
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      368
      0

      Он возражал против избрания такой меры пресечения, объясняя это тем, что ему нужно воспитывать маленького ребенка.

      Ижевск. Обвиняемого в убийстве ижевского бизнесмена мужчину арестовали на два месяца. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, он возражал против избрания такой меры пресечения, объясняя это тем, что ему нужно воспитывать маленького ребенка.

      Ходатайство следователь мотивировал тем, что обвиняемый скрылся с места преступления, был безработным и мог скрыться от правоохранителей, если бы его поместили под домашний арест.

      Напомним, что преступление было совершено 29 марта в городке Металлургов Ижевска. Труп мужчины 1980 года рождения с огнестрельными ранениями головы обнаружил прохожий около дома на улице 4-й Подлесной.

      По подозрению в совершении преступления следователи задержали мужчина 1981 года рождения, который раньше работал в компании убитого. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

      Отметим, что постановление может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 3 суток со дня его вынесения.

      15:14, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      368
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа