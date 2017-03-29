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      Предпринимателя застрелили в городке Металлургов Ижевска

      11:05, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:05, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      3964
      0
      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#происшествие\n#убийство
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Евгений Тедеев)
      3964
      0

      Тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли возле трамвайных путей.

      Ижевск. Удмуртия. В городке Металлургов Ижевска застрелили предпринимателя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, тело 36-летнего мужчины нашли в среду, 29 марта, около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома №26 по улице Школьная.

      По предварительным данным, горожанин скончался в результате огнестрельных ранений головы. Мужчина являлся руководителем компании, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей.

      По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. 

      11:05, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      3964
      0
      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#происшествие\n#убийство
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