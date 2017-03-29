Предпринимателя застрелили в городке Металлургов Ижевска

Тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли возле трамвайных путей.

Ижевск. Удмуртия. В городке Металлургов Ижевска застрелили предпринимателя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, тело 36-летнего мужчины нашли в среду, 29 марта, около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома №26 по улице Школьная.

По предварительным данным, горожанин скончался в результате огнестрельных ранений головы. Мужчина являлся руководителем компании, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.