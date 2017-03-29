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      В Ижевске задержали предполагаемого убийцу расстрелянного в городке Металлургов предпринимателя

      15:38, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:38, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      1354
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#убийство
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Евгений Тедеев)
      1354
      0

      Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии

      Ижевск. Правоохранители задержали убийцу расстрелянного в городке Металлургов предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

      «Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике совместно со следователями Удмуртской Республики задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего ижевского предпринимателя, труп которого с огнестрельными ранениями головы был обнаружен сегодня утром напротив дома по улице 4 Подлесной», - говорится в сообщении правоохранителей.

      В совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник фирмы, возглавляемой потерпевшим. Сейчас он дает признательные показания.

      «Предположительный мотив преступления – неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого.  Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в ведомстве.

      15:38, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      1354
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#убийство
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