В Ижевске задержали предполагаемого убийцу расстрелянного в городке Металлургов предпринимателя

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии

Ижевск. Правоохранители задержали убийцу расстрелянного в городке Металлургов предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

«Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике совместно со следователями Удмуртской Республики задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего ижевского предпринимателя, труп которого с огнестрельными ранениями головы был обнаружен сегодня утром напротив дома по улице 4 Подлесной», - говорится в сообщении правоохранителей.

В совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник фирмы, возглавляемой потерпевшим. Сейчас он дает признательные показания.

«Предположительный мотив преступления – неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в ведомстве.