Микрохирургическую операцию провели в Ижевске на кисти раненного на СВО бойца

Ижевск. Удмуртия. Операцию на кисти бойцу СВО провели хирурги в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях в среду, 22 ноября.

«На специальной военной операции Андрей получил серьёзное ранение левой кисти. В военном госпитале ему оказали первую помощь, удалили осколки. Боец вернулся домой, чтобы продолжить лечение — он не мог разгибать пальцы, кисть болела», — поведал Александр Бречалов.

Врачи ижевской ГКБ №6 провели уникальную, практически ювелирную операцию, на которую потребовалось 4,5 часа кропотливой работы и колоссальный опыт. Кистевой хирург Михаил Соловьёв сделал Андрею пересадку костей, сухожилий и кожи. Провёл микрохирургическую пересадку мягких тканей на сосудистой ножке, чтобы восстановилось кровоснабжение и пересаженные участки прижились.

Глава Удмуртии также отметил, что под наблюдением докторов боец провёл неделю и отправился домой — ещё пара месяцев и рука восстановится.

«Благодарность хирургу, а также анестезиологу-реаниматологу Алексею Калмыкову и медсестре Эльвире Анисимовой за блестящую работу», — обратился к медикам Александр Бречалов.

Напомним, ранее он рассказал, что мобилизованным из Удмуртии при переходе на контракт будут выплачивать по 50 тысяч рублей. Также Александр Бречалов сообщил, что с ноября выплаты контрактникам из Удмуртии в зоне спецоперации вырастут до 210 тысяч рублей.

Ранее бойцы дивизиона имени Евгения Драгунова вышли на связь из зоны СВО со своими родными из Удмуртии. Как подчеркнул Александр Бречалов, организовать телемост помогло Минобороны России.

Также напомним, что руководитель региона ранее подчеркивал важность своевременного оказания медицинской помощи и реабилитации участникам СВО и работе с обращениями граждан.

«Этот вопрос мы тоже обсуждали с главой государства. Давно уже принято решение, что в Удмуртии помощь участникам СВО и членам их семей оказывается в первоочередном порядке, и я прошу вас отнестись к этому очень внимательно и ответственно», — отметил Александр Бречалов, говоря о промежуточных итогах работы отрасли здравоохранения республики. Её модернизация осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.