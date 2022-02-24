В Ижевске пройдет праздник здоровья и долголетия

Ижевск. Удмуртия. Ижевский парк имени Кирова приглашает жителей столицы на фестиваль «Будь здоров». Мероприятие состоится в субботу, 26 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.

С 11:00 в парке откроется несколько площадок, посвященных проблемам заболеваемости и здоровому образу жизни. Здесь развернется передвижной медицинский комплекс, где можно будет получить индивидуальные консультации врачей.

Посетители получат совет специалистов по вопросам вакцинации, предупреждению осложнений на сердце и сосудах после перенесенного коронавируса. Также будет работать психолог, у него можно пройти консультацию по профилактике стресса и нормализации отношений в семье.

Кроме того, свои консультации готовы предоставить врач-нарколог и специалист СПИД-центра, также будет организовано анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию.

На фестивале пройдут мастер-классы по дыхательной и оздоровительной гимнастике, северной ходьбе, неотложной медицинской помощи и ЗОЖ-викторина.

Предусмотрена и спортивно-развлекательная программа. Желающие смогут сразиться в игру «Снайпер» в варежках, посоревноваться в хоккее на валенках, попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО и принять участие в школе лыжного бега.