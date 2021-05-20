В Удмуртии с помощью прививки обезопасили себя от энцефалита 63 тысячи жителей.

Свыше 3 тысяч ижевчан обратились к медикам после присасывания клещей

В Удмуртии с помощью прививки обезопасили себя от энцефалита 63 тысячи жителей.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 тыс. ижевчан обратились к медикам после присасывания клещей. Это больше половины от общего числа жителей Удмуртии, пострадавших от кровососов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомственного мониторинга, с начала сезона в Удмуртии в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 5 911 человек, среди них 1 190 детей.

Наибольшее число таких пациентов зафиксировано в Ижевске (52,9%) и Воткинске (6,8%), а также в Можгинском (3,2%) и Увинском (2,3%) районах.

Нападения клещей происходят и в рекреационных зонах Ижевска. Больше всего пострадавших - среди посетителей парка имени Кирова (39 человек), единичные случаи зарегистрированы и в других зонах отдыха столицы. Более 60 ижевчан были покусаны после того, как навестили могилы близких на городских кладбищах.

Напомним, первая акарицидная обработка на территориях городских кладбищ была проведена во второй декаде апреля. В майские праздники противоэпидемические мероприятия прошли в парке имени Кирова.

В этом году в лабораториях республики на наличие энцефалита исследован 4 301 клещ, возбудитель заболевания выявлен в 127 случаях (3%). 3 373 особи проверено на боррелиоз, зараженными оказались 1 211 (36%).

К началу нового эпидсезона с помощью прививки обезопасили себя от энцефалита 63 тыс. жителей, в том числе 45 тыс. детей. На сегодня в Удмуртии противоклещевая обработка проведена на территориях общей площадью 377 га.

Добавим, первые в этом году случаи нападения кровососов были официально зарегистрированы 12 апреля.