В ижевской поликлинике №5 начнёт работу стационарный ультразвуковой аппарат

Ижевск. Удмуртия. С 25 декабря в городской клинической больнице №5 Ижевска начнёт работать новый стационарный ультразвуковой аппарат. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.

Оборудование отечественного производства. Аппарат имеет набор программ, 5 датчиков. С его помощью можно проводить кардиологические, акушерско-гинекологические, середчно-сосудистые и урологические исследования.

Со следующего понедельника аппарат уже будет диагностировать пациентов.