Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

В ижевской поликлинике №5 начнёт работу стационарный ультразвуковой аппарат

14:35, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской поликлинике №5 начнёт работу стационарный ультразвуковой аппарат
14:35, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Эльвира Пинчук
135
0

Оборудование начнёт работу с 25 декабря.

Ижевск. Удмуртия. С 25 декабря в городской клинической больнице №5 Ижевска начнёт работать новый стационарный ультразвуковой аппарат. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.

Оборудование отечественного производства. Аппарат имеет набор программ, 5 датчиков. С его помощью можно проводить кардиологические, акушерско-гинекологические, середчно-сосудистые и урологические исследования.

Со следующего понедельника аппарат уже будет диагностировать пациентов.

14:35, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение