Ижевские врачи провели сложнейшую операцию пациентке с эндопротезом

Ижевск. Удмуртия. Травматологи-ортопеды 1 РКБ продлили срок службы эндопротеза, проведя сложную высокотехнологическую операцию 70-летней жительнице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

70-летняя женщина обратилась в ортопедическое отделение 1 РКБ с болями в области тазобедренного сустава. 13 лет назад ей выполнили эндопротезирование тазобедренных суставов, средний срок службы которых составлял 12-15 лет. У пациентки произошло расшатывание чашки эндопротеза, что привело к смещению.

Травмотологи-ортопеды провели успешную операцию на левом тазобедренном суставе с заменой вертлужного компонента и головки эндопротеза. Таким образом, срок службы протеза увеличился на десяток лет.

«Данное хирургическое вмешательство относится к категории сложных высокотехнологичных операций, поэтому чаще всего выполняется в Федеральных центрах», — подчеркнули в больнице.

Женщина прошла курс ранней реабилитации и была выписана. Сейчас она лечится амбулаторно.