Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Минздрав Удмуртии прокомментировал заявление профсоюза «Действие»

20:27, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Минздрав Удмуртии прокомментировал заявление профсоюза «Действие»
20:27, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
131
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#профсоюз «Действие»
Фото: unsplash.com (National Cancer Institute)
131
0

Министерство сообщило, что приводило нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законодательством.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии прокомментировал «Сусанину» сообщение профсоюза «Действие».

Напомним, что профсоюз медработников «Действие» обратился в суд, чтобы признать незаконным распоряжение Минздрава Удмуртии №1222 в части утверждения перечня должностей, которым полагается выплата за оказание помощи пациентам с коронавирусом. 

Профсоюз утверждает, что после судебного заседания, которое прошло 1 февраля, министерство здравоохранения региона исключило должности медицинских работников из документа.

В ответ на эту новость пресс-служба Минздрава Удмуртии заявила, что изменения в ведомственные нормативно-правовые акты были внесены для того, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством.

«Внесение изменений в ведомственные нормативно-правовые акты Минздрава Удмуртии связано с их приведение в соответствие с федеральным законодательством, а не с судебным процессом, решение по которому все еще не вынесено», — сообщили в Минздраве Удмуртии. 

20:27, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
131
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#профсоюз «Действие»