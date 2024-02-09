Минздрав Удмуртии прокомментировал заявление профсоюза «Действие»

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии прокомментировал «Сусанину» сообщение профсоюза «Действие».

Напомним, что профсоюз медработников «Действие» обратился в суд, чтобы признать незаконным распоряжение Минздрава Удмуртии №1222 в части утверждения перечня должностей, которым полагается выплата за оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Профсоюз утверждает, что после судебного заседания, которое прошло 1 февраля, министерство здравоохранения региона исключило должности медицинских работников из документа.

В ответ на эту новость пресс-служба Минздрава Удмуртии заявила, что изменения в ведомственные нормативно-правовые акты были внесены для того, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством.

«Внесение изменений в ведомственные нормативно-правовые акты Минздрава Удмуртии связано с их приведение в соответствие с федеральным законодательством, а не с судебным процессом, решение по которому все еще не вынесено», — сообщили в Минздраве Удмуртии.