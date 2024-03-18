Ижевские хирурги спасли мужчину, напоровшегося на арматуру

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги ГКБ №9 прооперировали мужчину, который упал с крыши на забор из железных прутьев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Инцидент произошёл 6 марта на улице Новосмирновской. Мужчина расчищал снег на крыше. Поскользнувшись, он упал на торчащий из сугроба забор из железных прутьев. Один из них проткнул мужчине бок.

Прибывшие спасатели отпилили штырь, затем пострадавшего госпитализировали.

«Пациента доставили к нам на машине скорой помощи прямо с куском арматуры, который на 10-15 сантиметров вошел в его тело. Штырь проткнул мышцы спины и живота», — рассказал заведующий торакальным отделением ГКБ №9 Максим Мясников.

Хирурги прооперировали пострадавшего, удалив арматуру и проверив целостность внутренних органов. Штырь едва не задел одну из почек, однако серьёзных повреждений и внутреннего кровотечения удалось избежать.

Пациенту провели курс лечения, чтобы не допустить заражения инфекцией от ржавого прута. Пострадавшего уже выписали из больницы.