На севере Удмуртии появился первый темнокожий врач

Глазов. Удмуртия. В Глазовскую межрайонную больницу на должность травматолога трудоустроен уроженец Судана Ахмед Моала Мохамед. Он стал первым темнокожим врачом на севере Удмуртии. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Ахмед получил образование в Северо-Осетинской государственной медакадемии во Владикавказе.

«В 2015 году получил приглашение на учебу. Русского языка тогда совсем не знал, окончил курсы, затем до лета этого года учился в медакадемии, так и выучил язык. После окончания академии со мной связались из Глазова и предложили работу. Стал изучать Глазов по интернету, мне он очень понравился», — рассказал Ахмед.

В Глазове его тепло встретили, дали служебное жильё. Ему уже приходилось дежурить в приёмном покое.

«Многие прибежали знакомиться, было приятно. Да и пациенты все очень дружелюбные. Надеюсь, что на доброту глазовчан смогу ответить и помочь», — отметил молодой врач.