В московских клиниках завелись «робокошки»

Москва. Механические помощники появились у медсестер и пациентов нескольких московских больниц. Верхнюю часть роботов-курьеров украшают стилизованные изображения кошачьих морд, за что их прозвали «робокошками», сообщается на официальном портале мэра столицы.

Роботы разносят по палатам еду, постельное белье и лекарства, забирают анализы, провожают пациентов до лифта или в комнату отдыха. Кроме того, они обучены давать различные советы для здоровья. Эксперимент проводится в 3 медучреждениях: клинической больнице №67 имени Ворохобова, больнице №15 имени Филатова и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Для ориентации в пространстве «робокошек» снабдили тремя камерами: две из них расположены в нижней части и оценивают обстановку 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Также изделия оснащены 3D-сенсорами. Одной подзарядки им хватает на сутки работы. Чтобы включить механического поводыря, пациенту достаточно нажать на кнопку «Поехали!» и выбрать подходящий пункт в меню. После выполнения задачи «кошка» автоматически возвращается на свое место возле регистратуры.

Если результаты эксперимента признают удачными, «робокошки» начнут помогать медикам и в других больницах.

Напомним, два года назад механического помощника «приняла на работу» Госинспекция по недвижимости Москвы. «Робопес» инспектирует улицы на предмет выявления случаев несанкционированного использования муниципальной собственности.