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Кладбища Ижевcка начали обрабатывать от клещей и мышей

10:10, 21 апреля, 2021
Анна Торхова
Кладбища Ижевcка начали обрабатывать от клещей и мышей
10:10, 21 апреля, 2021
Анна Торхова
839
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище\n#клещи\n#мыши\n#парки
Фото: ИА «Сусанин»
839
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Уже опрысканы Хохряковское, Южное и Западное.

Ижевск. Удмуртия. Акарицидная обработка кладбищ от клещей и мышей началась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, опрыскивать парки и городские леса начнут в первых числах мая, когда почва просохнет от снега.
В понедельник, 19 апреля, обработали Хохряковское и Южное кладбища, 20 апреля - Западное. Всего за сезон городские кладбища обработают 3 раза, дератизацию проведут 2 раза.
Если на территориях все же появятся клещи и грызуны, подрядчик проведет работы еще раз, но уже за свой счет.
Помимо этого, на кладбищах устанавливают урны, убирают мусор. Ко Дню Победы в порядок приведут Северное и Нагорное кладбища. 
По Удмуртии кровососов на себе нашли более 70 человек
10:10, 21 апреля, 2021
Анна Торхова
839
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище\n#клещи\n#мыши\n#парки