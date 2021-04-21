Кладбища Ижевcка начали обрабатывать от клещей и мышей

Уже опрысканы Хохряковское, Южное и Западное.

Ижевск. Удмуртия. Акарицидная обработка кладбищ от клещей и мышей началась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, опрыскивать парки и городские леса начнут в первых числах мая, когда почва просохнет от снега.

В понедельник, 19 апреля, обработали Хохряковское и Южное кладбища, 20 апреля - Западное. Всего за сезон городские кладбища обработают 3 раза, дератизацию проведут 2 раза.

Если на территориях все же появятся клещи и грызуны, подрядчик проведет работы еще раз, но уже за свой счет.

Помимо этого, на кладбищах устанавливают урны, убирают мусор. Ко Дню Победы в порядок приведут Северное и Нагорное кладбища.