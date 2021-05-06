Парк имени Кирова в Ижевске начали обрабатывать от клещей

На время опрыскивания посещение места отдыха ограничили.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 5 мая территорию парка имени Кирова начали обрабатывать от клещей. На это время посещение парка ограничено, сообщает пресс-служба города.

Отметим, что с 5 мая акарицидная и дератизационная обработки также прошли на Кенском кладбище. На Южном после проверки будет ясно, требуется ли сейчас повторная обработка.

В четверг, 6 мая, от клещей и грызунов обработают Северное и Александровское кладбища. На Западном, где первые работы провели еще в апреле, территорию проверят, а по результатам повторно опрыскают.

7 мая акарицидная обработка ждет Нагорное кладбище. Хохряки, где также в апреле прошла обработка, тоже проконтролируют на мышей и клещей.

Всего же городские кладбища за сезон обработают от кровососов трижды, от грызунов – два раза.