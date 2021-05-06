Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Парк имени Кирова в Ижевске начали обрабатывать от клещей

11:00, 06 мая, 2021
Анна Торхова
Парк имени Кирова в Ижевске начали обрабатывать от клещей
11:00, 06 мая, 2021
Анна Торхова
426
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#Парк Кирова
Фото: arzik2
426
0

На время опрыскивания посещение места отдыха ограничили.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 5 мая территорию парка имени Кирова начали обрабатывать от клещей. На это время посещение парка ограничено, сообщает пресс-служба города.

Отметим, что с 5 мая акарицидная и дератизационная обработки также прошли на Кенском кладбище. На Южном после проверки будет ясно, требуется ли сейчас повторная обработка.

В четверг, 6 мая, от клещей и грызунов обработают Северное и Александровское кладбища. На Западном, где первые работы провели еще в апреле, территорию проверят, а по результатам повторно опрыскают.

7 мая акарицидная обработка ждет Нагорное кладбище. Хохряки, где также в апреле прошла обработка, тоже проконтролируют на мышей и клещей.

Всего же городские кладбища за сезон обработают от кровососов трижды, от грызунов – два раза.

11:00, 06 мая, 2021
Анна Торхова
426
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#Парк Кирова