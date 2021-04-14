В Удмуртии зарегистрировали первые случаи присасывания клещей

Пострадавшие не были привиты от энцефалита.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрированы первые в новом сезоне случаи присасывания клещей. Переносчиков опасных заболеваний доставили в республиканскую вирусологическую лабораторию 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За помощью к медикам обратились 2 жителя Ижевска. Присасывание клещей произошло в лесу по Якшур-Бодьинскому тракту и в одном из садовых кооперативов. Пострадавшие не были привиты от энцефалита.

По результатам исследований установлено, что один из клещей является носителем вирусного боррелиоза.

Напомним, в этом году клещи активизировались на 3 недели позже, чем в прошлом. Весной 2020 года в Удмуртии первые укусы были зафиксированы 23 марта.