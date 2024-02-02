Медработники детского инфекционного отделения в Глазове пожаловались на нарушение трудовых прав

Глазов. Удмуртия. Медработники детского инфекционного отделения Глазовской межрайонной больницы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на нарушения своих трудовых прав. Видео опубликовал оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарёв.

Медсёстры и санитарки пожаловались на низкие зарплаты, бездействие надзорных инстанций, отсутствие надбавок за работу с ковид-пациентами и отсутствие положенных специальных соцвыплат.

Медработники попросили Путина и федеральные власти вмешаться в ситуацию.

Напомним, прокуратура проверяет Глазовскую межрайонную больницу на предмет нарушения трудовых прав работников.