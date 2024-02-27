Сергея Багина назначили министром здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сергей Багин утверждён на должности министра здравоохранения республики, лишившись приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

В августе 2023 года Сергей Багин стал первым заместителем министра здравоохранения. После ухода Натальи Якимовой с поста и. о. министра здравоохранения, Багин заменил её на этом посту. Это произошло 20 сентября.

Напомним, министра Наталья Якимова с декабря 2023 года находится под домашним арестом. Её обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия с августа 2022 года по сентябрь 2023 года она обеспечила заключение Минздравом УР более 2,3 тыс. госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными её знакомым коммерческими организациями на сумму более 1 миллиарда рублей.