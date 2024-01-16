В Удмуртии могут начать проводить операции по трансплантации органов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться трансплантационная служба. Об этом говорится в официальной группе 1-й республиканской клинической больницы.

Группа специалистов 1 РКБ во главе с руководителем больницы Валерием Ватулиным посетили Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Обсуждался вопрос о возможности проведения операций по трансплантации на базе 1 РКБ.

«Для нас это была очень важная поездка, первый шаг на пути к организации трансплантационой службы на территории нашей республики. Этот шаг, несомненно, является важным событием как для медицинского сообщества, так и для пациентов», — рассказал врач-нефролог отделения гемодиализа 1 РКБ Евгения Шестакова.

В ближайшее время республиканская больница займётся получением лицензии на проведение операций по трансплантации органов.