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В Удмуртии могут начать проводить операции по трансплантации органов

09:40, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии могут начать проводить операции по трансплантации органов
09:40, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: 1 РКБ
209
0

Поставлен вопрос о получении лицензии на оказание такого вида медпомощи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться трансплантационная служба. Об этом говорится в официальной группе 1-й республиканской клинической больницы.

Группа специалистов 1 РКБ во главе с руководителем больницы Валерием Ватулиным посетили Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Обсуждался вопрос о возможности проведения операций по трансплантации на базе 1 РКБ.

«Для нас это была очень важная поездка, первый шаг на пути к организации трансплантационой службы на территории нашей республики. Этот шаг, несомненно, является важным событием как для медицинского сообщества, так и для пациентов», — рассказал врач-нефролог отделения гемодиализа 1 РКБ Евгения Шестакова.

В ближайшее время республиканская больница займётся получением лицензии на проведение операций по трансплантации органов.

09:40, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение