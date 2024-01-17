В деревне Мещеряки Завьяловского района временно закроют аварийный ФАП

Завьялово. Удмуртия. В деревне Мещеряки Завьяловского района Удмуртии временно закроют аварийное здание ФАПа. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Татьяна Чуракова.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Мещеряках обслуживает около 500 жителей. Здание построили ещё в 1958 году и сейчас дни оно доведено до аварийного состояния. Здесь нет канализации и водоснабжения.

По просьбе жителей ФАП посетили вице-премьер Татьяна Чуракова, заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязовой и главный врач Завьяловской районной больницы Еленой Наговицыной. После осмотра было принято решение о временном закрытии пункта.

«В связи с тем, что с 19 января 2024 года начинает функционировать новая врачебная амбулатория в деревне Каменное, которая находится менее чем в двух километрах, совместно с Минздравом Удмуртии принято решение о временном закрытии здания ФАПа в Мещеряках», — сообщила Татьяна Чуракова.

Вице-премьер отметила, что для помощи маломобильным гражданам с 09:00 до 14:00 в деревню будет приезжать передвижной комплекс для оказания первичной медицинской помощи.