В Удмуртии за 2023 год скончались почти 18 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам 2023 года скончались 17 765 человек. об этом журналистам рассказал и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Данный показатель по сравнению с 2022 годом снизился. Тогда скончались на 583 человека больше.

«Для того, чтобы достичь снижения смертности, со стороны системы здравоохранения приглядываются все силы. Среди регионов России по убыванию этого показателя мы находимся на 54 месте. В среднем показатель смертности в Удмуртии по итогам 2023 года составил 12,3 промилле, по России — 12 промилле», — отметил Сергей Багин

Что касается младенческой смертности, то, по словам руководителя регионального Минздрава, в Удмуртии по итогам прошлого года дала показатель 2,1 случая на 1 000 человек. Средний показатель младенческой смертности по России — 4,1 на 1 000 человек.

«Мы идём в разрезе лучших пяти субъектов РФ и показатели приближаются к среднеевропейским стандартам. Нам есть ещё куда стремиться и предстоит удерживать уровень, но я считаю это прорыв нашей педиатрии и неонатальной службы Удмуртии», — сказал Багин.