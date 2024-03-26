В ижевской ГКБ №8 начал работать Республиканский гериатрический центр

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе ГКБ №8 открылся Республиканский гериатрический центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Центр займётся оказанием специализированной стационарной помощи пожилым людям. Кроме того, в его задачи входит развитие сети гериатрических кабинетов в регионе. Отмечается, что в республике более 23% населения — это люди старше 60 лет.

В городских и районных больницах Удмуртии работают 19 амбулаторных гериатрических кабинетов: в Алнашской, Воткинской, Дебесской, Завьяловской, Игринской, Камбарской, Можгинской, Сарапульской, Шарканской, Якшур-Бодьинской, Ярской районных больницах, а также в Глазовской межрайонной больнице, Консультативно-диагностическом центре, ижевских ГКБ № 4, ГКБ № 6, ГКБ № 9, ГП № 2, ГП № 10. В Республиканском госпитале ветеранов войн и ГКБ №8 имеется 65 специализированных коек.