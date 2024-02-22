Получив незаживающую рану, житель Ижевска узнал, что у него сахарный диабет первой степени

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ходе диспансеризации у пациента выявили сахарный диабет первой степени. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В январе этого года 35-летний мужчина обратился за помощью в ижевскую ГКБ №7. Пациент жаловался на боли в коленном суставе и незаживающую рану, которые он получил при падении. После осмотра врач посоветовал мужчине пройти диспансеризацию.

Обследование показало, что уровень глюкозы в крови пациента превышен почти в 4 раза. Ему поставили диагноз «Сахарный диабет 1 типа». Теперь мужчина проходит диспансерное лечение.