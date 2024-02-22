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Получив незаживающую рану, житель Ижевска узнал, что у него сахарный диабет первой степени

13:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Получив незаживающую рану, житель Ижевска узнал, что у него сахарный диабет первой степени
13:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
98
0

Диагноз был поставлен в ходе прохождения им диспансеризации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ходе диспансеризации у пациента выявили сахарный диабет первой степени. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В январе этого года 35-летний мужчина обратился за помощью в ижевскую ГКБ №7. Пациент жаловался на боли в коленном суставе и незаживающую рану, которые он получил при падении. После осмотра врач посоветовал мужчине пройти диспансеризацию.

Обследование показало, что уровень глюкозы в крови пациента превышен почти в 4 раза. Ему поставили диагноз «Сахарный диабет 1 типа». Теперь мужчина проходит диспансерное лечение.

13:55, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение