Ижевские хирурги впервые провели серию одномоментных операций на повреждённых костях ног

Ижевск. Удмуртия. Травматологи 1 РКБ получили новый опыт. Впервые за практику специалисты провели серию одномоментных операций на переломанных костях ног пациента, пострадавшего в серьёзной автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

Всего хирурги провели пять операций на ногах пациента по сопоставлению костей для их полного и правильного сращивания. Сейчас пострадавший идёт на поправку и наблюдается в поликлинике по месту жительства.