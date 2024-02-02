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Ижевские хирурги впервые провели серию одномоментных операций на повреждённых костях ног

17:25, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские хирурги впервые провели серию одномоментных операций на повреждённых костях ног
17:25, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: 1 РКБ
49
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Пациент получил травмы в результате серьёзного ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Травматологи 1 РКБ получили новый опыт. Впервые за практику специалисты провели серию одномоментных операций на переломанных костях ног пациента, пострадавшего в серьёзной автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

Всего хирурги провели пять операций на ногах пациента по сопоставлению костей для их полного и правильного сращивания. Сейчас пострадавший идёт на поправку и наблюдается в поликлинике по месту жительства.

17:25, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение