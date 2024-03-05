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В ходе дня открытых дверей в онкодиспансере Удмуртии выявили шесть подозрений на рак

15:25, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ходе дня открытых дверей в онкодиспансере Удмуртии выявили шесть подозрений на рак
15:25, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: ИА "Сусанин"
147
0

Всего специалисты осмотрели 197 женщин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты республиканского онкодиспансера в рамках дня открытых дверей проверили здоровье 197 женщин. Выявлялось подозрение на наличие рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба диспансера.

День открытых дверей по выявлению рака молочной железы прошёл 2 марта. Специалистами диспансера было выявлено 6 подозрений на злокачественные новообразования. У 63 женщин обнаружены доброкачественные опухоли.

Пациенток с подозрением на рак молочных желёз направили на углублённое исследование и лечение в онкодиспансере. 

15:25, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение