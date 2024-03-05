В ходе дня открытых дверей в онкодиспансере Удмуртии выявили шесть подозрений на рак

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты республиканского онкодиспансера в рамках дня открытых дверей проверили здоровье 197 женщин. Выявлялось подозрение на наличие рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба диспансера.

День открытых дверей по выявлению рака молочной железы прошёл 2 марта. Специалистами диспансера было выявлено 6 подозрений на злокачественные новообразования. У 63 женщин обнаружены доброкачественные опухоли.

Пациенток с подозрением на рак молочных желёз направили на углублённое исследование и лечение в онкодиспансере.