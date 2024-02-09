Профсоюз медработников добился отмены распоряжения Минздрава Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Профсоюз медработников «Действие» добился отмены распоряжения Минздрава Удмуртии, регулирующего «ковидные» выплаты. Об этом сообщается в соцсетях независимого профсоюза.

Напомним, ранее медработники детского инфекционного отделения в Глазове пожаловались на нарушение трудовых прав. Медсёстры и санитарки пожаловались на низкие зарплаты, бездействие надзорных инстанций, отсутствие надбавок за работу с ковидными пациентами и отсутствие положенных специальных соцвыплат. Им даже пришлось записать видеообращение к президенту России.

В «Действии» пояснили, что ещё в августе 2022 года в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1268, устанавливающего порядок предоставления компенсационных выплат в размере 25% от оклада отдельным категориям медицинских работников, Минздрав Удмуртии принял распоряжение № 1222, которым утвердил как список медицинских организаций, участвующих в оказании помощи пациентам с коронавирусом, так и перечень должностей, которым эта выплата полагается.

«Хотя по федеральному закону, Минздрав Удмуртии должен был только утвердить перечень медицинских организаций. По сути, своим правовым актом Минздрав Удмуртии ограничил в праве на получение тех категорий медицинских работников, кто фактически участвовал в оказании такой помощи в период пандемии. Одна из таких многочисленных категорий лиц — медицинские сёстры палатные детского инфекционного отделения при Глазовской межрайонной больнице», — говорится в сообщении профсоюза.

Он обратился с соответствующим административным иском в Верховный суд Удмуртии о признании распоряжения Минздрава Удмуртии № 1222 незаконным в части утверждения перечня должностей. После очередного судебного заседания, состоявшегося 1 февраля, административный ответчик в лице Минздрава издал распоряжение № 158, которым исключил должности медицинских работников из приложения распоряжения № 1222.

«По сути, теперь, как того и требует федеральное законодательство, медицинская организация вправе самостоятельно устанавливать список должностей медицинских работников, кто фактически участвует в оказании помощи пациентам с Covid-19. Собственно, чего и требовал профсоюз "Действие". Приятным бонусом служит и пункт 3 распоряжения № 158, которым устанавливается начало действия правоотношений с августа 2022 года», — отмечается в сообщении независимого профсоюза.