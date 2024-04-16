В 2024 году медосмотрами планируется охватить 70% пенсионеров в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Парламентарии Удмуртии дали оценку исполнения в республике поручений президента России в части здравоохранения, демографической и семейной политики. Вопрос рассмотрели на соответствующей комиссии Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского парламента.

По нацпроекту «Демография» в Удмуртии реализуется направление «Старшее поколение». В его рамках в 2024 году планируется охватить профилактическими медосмотрами 70% пенсионеров. Эти шаги включают также проведение диспансеризации.

Свою эффективность и востребованность у граждан показали оздоровительные проекты: выездные форумы здоровья «Будь здоров», «Яркие краски осени жизни» для представителей старшего поколения, «Прогулка с врачом», «Теплоход здоровья», «Дни северной ходьбы», «Трамвай #Проздоровье» и другие.

Кроме того, в республике планируется создать комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. Средства пойдут на увеличение числа отделений женских консультаций, оснащение и переоснащение детских больниц и поликлиник.

С марта в Удмуртии идёт диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

По нацпроекту «Кадры» в регионе разработают программы по подготовке квалифицированных специалистов медицинского профиля, основанные на цепочке от школы до вуза. В этом направлении будет выстраиваться сотрудничество с работодателями по планированию образовательных программ, в том числе – в плане практики. Будут развиваться медицинские классы, являющиеся начальной ступенью в профориентации.