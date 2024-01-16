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В ижевской ГКБ №9 увеличат количество мест для ожидания в очередях

13:30, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской ГКБ №9 увеличат количество мест для ожидания в очередях
13:30, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#больницы\n#очереди
Фото: vk.com/zlou18
234
0

Ранее в соцсетях пациенты жаловались, что ожидать свою очередь приходится сидя на полу.

Ижевск. Удмуртия. Пациенты ижевской ГКБ №9 пожаловались в социальных сетях на большие очереди ожидания к врачу в блоке для заболевших ОРВИ. Некоторым приходилось сидеть на полу. В региональном Минздраве отреагировали на сообщения.

За минувшую неделю в Удмуртии эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения превышен на 155%. Это повлияло на поток обращающихся за помощью пациентов.

«В связи с сезонным ростом заболеваемости увеличивается поток пациентов, которые обращаются за помощью в поликлинику. Врачи также могут находиться на больничном или в отпуске. К приёму, в том числе в ОРВИ блоке, привлечены все специалисты. Руководству ГКБ №9 передано в работу Ваше обращение для усиления контроля за потоком пациентов и обеспечения дополнительных мест в зале ожидания», — сообщили в Минздраве Удмуртии. 

13:30, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#больницы\n#очереди