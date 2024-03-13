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Удмуртии выделят дополнительные средства на помощь больным гепатитом С

14:25, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртии выделят дополнительные средства на помощь больным гепатитом С
14:25, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гепатит\n#здравоохранение
Фото: ИА «Сусанин»
131
0

За три года в республику поступит более 130 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит дополнительные деньги на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С. Об этом сообщил депутат госдумы от республики Андрей Исаев.

Комиссия Федерального Собрания РФ одобрила выделение Удмуртии в 2024-2026 годах 130 млн рублей в качестве дополнительных средств на борьбу с гепатитом C. Поддержка будет оказана в виде субсидии на обеспечение амбулаторных больных лекарствами от хронического вирусного гепатита C.

«В 2024 году составит 40 727,7 тыс. рублей, в 2025 году – 43 453,0 тыс. рублей, а в 2026 году – 46 625,7 тыс. рублей», — отметил депутат.

За три года лекарства получат 650 человек.

Напомним, тестирование на гепатит С в Удмуртии войдет в программу диспансеризации.

14:25, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гепатит\n#здравоохранение