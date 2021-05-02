За последние сутки в Удмуртии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 6 детей до 14 лет и 10 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 7 жителей Сарапульского района, 6 жителей Глазовского района, 5 жителей Юкаменского района, по 4 жителя Глазова и Красногорского района, 3 жителя Воткинска, 2 жителя Алнашского района, по одному случаю -- в Сарапуле, Воткинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Ярском районах.

В числе заболевших: 6 детей до 14 лет и 10 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 64 человека.

На 2 мая в Удмуртии зафиксировали 32 868 случай заболевания COVID-19, 416 человек скончались, а 29 593 — выздоровели. 53 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 87 135 жителей республики. 55 520 из них получили второй компонент.