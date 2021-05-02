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За последние сутки в Удмуртии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

09:22, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
За последние сутки в Удмуртии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом
09:22, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
2921
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение
Фото: pixabay.com
2921
0

Среди заболевших есть 6 детей до 14 лет и 10 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 7 жителей Сарапульского района, 6 жителей Глазовского района, 5 жителей Юкаменского района, по 4 жителя Глазова и Красногорского района, 3 жителя Воткинска, 2 жителя Алнашского района, по одному случаю -- в Сарапуле, Воткинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Ярском районах. 

В числе заболевших: 6 детей до 14 лет и 10 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 64 человека. 

На 2 мая в Удмуртии зафиксировали 32 868 случай заболевания COVID-19, 416 человек скончались, а 29 593 — выздоровели. 53 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 

Кроме того, вакцинацию прошли 87 135 жителей республики. 55 520 из них получили второй компонент.

09:22, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
2921
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение