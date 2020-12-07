Итоги дня: назначение и.о. вице-премьера Удмуртии, кадровые изменения в «Ижстали» и пункты вакцинации от коронавируса

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 7 декабря, в Удмуртии выявили еще 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи выписали 127 выздоровевших, лечение продолжают 2 968 пациентов.
Назначение:
Анастасия Муталенко покинула пост заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. С 5 декабря исполняющей обязанности вице-премьера стала Эльвира Пинчук.
Кадровый вопрос:
В хоккейном клубе «Ижсталь» сменился главный тренер. Контракт с Константином Полозовым расторгли «по соглашению сторон». Его место занял Альберт Логинов.
«Я прививки не боюсь»:
Для вакцинации населения Удмуртии против Covid-19 медицинские учреждения подготовили 60 пунктов. Кабинеты разместились в центральных районных больницах, а также городских поликлиниках Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги.
О погоде:
В Удмуртии на этой неделе ожидается солнечная и сухая погода. Со среды вновь начнется похолодание. По предварительному прогнозу, 10-12 декабря дневные температуры воздуха окажутся в пределах -10, -15 градусов по Цельсию.