Еще 190 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

Врачи выписали 127 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 7 декабря, в Удмуртии выявили еще 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заразившихся – 101 житель Ижевска. Также диагноз подтвердился у 11 жителей Игринского района, 10 жителей Глазова, 9 жителей Можги, 8 жителей Увинского района, 7 жителей Вавожского района, 7 жителей Кезского района, 7 жителей Красногорского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Селтинского района, 3 жителей Юкаменского района, 3 жителей Граховского района.

По 2 случая выявили в Можгинском и Сюмсинском районах, по одному случаю – в Ярском, Якшур-Бодьинском, Кизнерском и Завьяловском районах. В 10 муниципальных образованиях Covid-19 не зафиксировали.

Врачи выписали 127 выздоровевших, лечение продолжают 2 968 пациентов. Состояние 207 из них врачи оценивают как тяжелое.