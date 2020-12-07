Жителей Удмуртии ждет холодная неделя

Днем температура воздуха не будет подниматься выше -7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Холода задержатся в Удмуртии на эту неделю. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра , в республике ожидается солнечная и сухая погода.

Ближайшей ночью температура воздуха составит -10 -15 градусов Цельсия. Днем во вторник, 8 декабря, ожидается -7 -12 градусов. Со среды вновь начнется похолодание, ночью температура воздуха опустится до -13 -18 градусов, днем -9 -14 градусов Цельсия.

По предварительному прогнозу, 10-12 декабря ночные температуры воздуха окажутся в пределах -16 -21 градуса, дневные -10 -15 градусов.