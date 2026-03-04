Закрыть
09:53, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ХК «Ижсталь»
Источник фото: ХК «Ижсталь»
Игра прошла 3 марта.

Кирово-Чепецк. Кировская область. Хоккейный клуб «Ижсталь» завершил выездную серию регулярного чемпионата ВХЛ яркой победой над кирово-чепецкой «Олимпией».

Встреча прошла 3 марта на льду «Олимп-Арены». Уже на 4-й минуте игры счет открыл нападающий ижевчан Ильдар Шиксатдаров, но хозяева быстро восстановили равновесие. Во втором периоде защитник Егор Жданов броском от синей линии снова вывел свою команду вперед.

За две минуты до финальной сирены «Олимпия» сняла вратаря, чтобы отыграться. Однако сталевары этим воспользовались: Денис Дюрягин отправил шайбу в пустые ворота соперника. Хозяевам тут же удалось забросить одну шайбу, но на большее их не хватило. Более того, уже на последней минуте Семен Асташевский оформил четвертый гол «Ижстали», снова поразив пустые ворота.

Итог матча — 2:4 в пользу ижевской команды.

