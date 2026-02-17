Рязань. Рязанская область. Хоккеисты «Ижстали» выиграли выездной матч с «Рязань ВДВ». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 16 февраля в Рязани. Счёт был открыт уже на второй минуте встречи, шайбу в верхний угол ворот рязанцев забил «сталевар» Илья Епищев. На последней минуте первого периода соперник бросил шайбу, она отрикошетила от вратаря Владимира Табатчикова и попала в ворота «Ижстали».

Во второй 20-минутке единственный гол забил нападающий ижевской команды Денис Дюрягин, а в начале заключительного периода он оформил дубль. Спустя минуту дубль оформил и Илья Епищев. В результате игра завершилась со счётом 4:1.

За весь матч «сталевары» выиграли 26 вбрасываний, совершили 45 бросков и получили два штрафа.

«Провели достаточно хороший матч, сконцентрированный, нет претензий ни по самоотдаче, ни по подготовке к матчу. Ребята во всех линиях старались выполнять игровое задание, забили в нужное время голы, оборонялись, вратарь, где надо, подчистил, исправляли друг за друга, помогали. Очень качественный матч, заслуженная победа. Поздравляю команду и всех болельщиков «Ижстали»!», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.