Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 марта хоккейный клуб «Ижсталь» сыграл против одного из фаворитов сезона — команды «Магнитка» из Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С первых минут гости вырвались вперёд, забросив две шайбы в ворота сталеваров, а через непродолжительное время воспользовались численным преимуществом и закрепили отрыв третьей шайбой. Однако игроки «Ижстали» не опустили клюшки — на последней минуте первого периода им удалось отыграть два очка. Во второй 20-минутке гости вновь забросили шайбу, укрепив преимущество. В третьем периоде сталевары смогли оформить дубль, однако гости также дважды поразили ворота хозяев льда. По итогу матча команды на двоих забросили десять шайб. Итоговый счёт — 6:4 в пользу «Магнитки».

«Скажу, что желание, старание, характер были, но не было головы в обороне. Отсюда и ошибки, отсюда и голы. Ну и конечно, есть такие «помогаторы», которые способствуют выигрышу соперника. Будем работать дальше, изучать все эти моменты и двигаться вперед», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Напомним, 15 марта «Ижсталь» проиграла «Челмету» из Челябинска.