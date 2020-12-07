Контракт с Константином Полозовым расторгли «по соглашению сторон».

Ижевск. Удмуртия. В хоккейном клубе «Ижсталь» сменился главный тренер. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

«По соглашению сторон «Ижсталь» расторгла контракт с главным тренером Константином Александровичем Полозовым. <…> Главным тренером команды «Ижсталь» назначен Алберт Леонидович Логинов», – говорится в сообщении.

Представители клуба поблагодарили Полозова за работу и ответственность, «которую он не побоялся взять на себя в тяжелый период», и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Напомним, он возглавил тренерский штаб «сталеваров» в мае 2020 года

Наша справка: Альберт Логинов родился 12 апреля 1970 года в Ижевске. В 1990-е годы был защитником, бронзовым призёром Межнациональной хоккейной лиги и Континентального кубка. Выступал за «Ижсталь» (Ижевск), СКА МВО (Калинин), «Авангард» (Омск), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск) и «Газовик» (Тюмень).

В качестве главного тренера работал в «Ижстали» (Ижевск), «Зауралье» (Курган), «Металлург» (Новокузнецк). Входил в тренерский штаб в командах «Молот-Прикамье» (Пермь), «Челны» (Набережные Челны), «Северсталь» (Череповец).

С «Молотом-Прикамье» в сезоне 2014-2015 годов стал бронзовым призером Всероссийского соревнования ВХЛ. В сезоне 2017-2018 под его руководством команда «Зауралье» дошла до полуфинала Кубка Петрова.