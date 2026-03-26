Воскресенск. Московская область. Во втором матче 1/8 финала Чемпионата России – ВХЛ ижевский клуб «Ижсталь» на выезде обыграл «Химик» из подмосковного Воскресенска. Об этом сообщается в группе ижевского клуба.

Первый период прошел без голов. Во второй двадцатиминутке «Ижсталь» открыла счет: на 29-й минуте Антон Назаревич реализовал большинство. Спустя четыре минуты Андрей Алексеев удвоил преимущество после передачи Кирилла Пукело.

В третьем периоде хозяева пытались отыграться, но за восемь минут до конца Андрей Алексеев оформил дубль, установив окончательный счет 0:3 в пользу ижевчан. Напомним, предыдущий матч с «Химиком» обернулся поражением «сталеваров».

Следующие матчи серии плей-офф «Ижсталь» проведёт на домашнем льду 28 и 30 марта.

