Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли пермскую команду на выезде. Об этом пишет пресс-служба ХК «Ижсталь».

Матч прошёл 1 марта в Перми. На первой же минуте нападающий «Ижстали» Семен Асташевский забил первый гол. Во втором периоде «сталевар» Андрей Алексеев удвоил преимущество команды, но спустя пять минут соперник распечатал ворота ижевской команды.

В заключительном периоде Кирилл Пукело отправил шайбу в ворота «Молота». За три минуты до конца матча соперник отыграл один гол. Но когда пермяки сняли вратаря, Антон Ковалев забил гол в пустые ворота. В результате игра завершилась со счётом 2:4 в пользу «Ижстали».

За весь матч «сталевары» выиграли 22 вбрасывания, совершили 59 бросков и получили два штрафа.

«Дерби «Ижсталь» – «Молот» — это всегда бескомпромиссная, где-то ожесточённая игра, в которой никто не хотел уступать. Нам, скажем так, сегодня больше повезло. Забили свои моменты. Силу «Молота» мы, конечно, знали, тщательно готовились. Ребята справились с тем заданием, которое было поставлено на игру. Ещё раз говорю, забитые голы нам принесли победу», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.