Глазов. Удмуртия. Молодёжная хоккейная команда из Глазова «Прогресс» попала в плей-офф. Об этом сообщается в группе хоккейного клуба «Прогресс» в соцсети «ВКонтакте».

Команда выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге и является молодёжным подразделением Ассоциации ХК «Ижсталь».

Последний раз команда попадала в плей-офф в сезоне 2021/2022 года.

По данным Национальной Молодёжной хоккейной лиги, в турнирной таблице регулярного чемпионата сезона 2025/2026 года хоккеисты из Глазова занимают 15 место из 26. «Прогресс» сыграл 44 матча, 21 игра завершилась победой, а 23 — поражением. В результате спортсмены набрали 45 очков.

В сезоне 2024/2025 года команда находилась на 19 месте с 38 баллами.

«Это долгожданный момент. Четыре сезона веры, борьбы и ожидания… Да, этот путь был совсем нелёгким, но мы сделали это вместе с Вами! Спасибо всем тем, кто был рядом всё это время и не переставал верить в команду! Всё самое интересное теперь впереди», — заявили в ХК «Прогресс».

Напомним, что хоккейная команда Ижевска «Ижсталь» также вышла в плей-офф. Преданные фанаты ждали этого с сезона 2016/17 года.