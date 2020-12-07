В Удмуртии подготовили 60 пунктов для вакцинации от коронавируса

Больницы получили оборудование для транспортировки и хранения вакцины «Спутник V».





Ижевск. Удмуртия. Для вакцинации населения Удмуртии против covid-19 медицинские учреждения подготовили 60 пунктов. В больницы было закуплено оборудование, необходимое для транспортировки и хранения препарата. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава республики Елена Корякина.

Кабинеты для вакцинации разместились в центральных районных больницах, а также городских поликлиниках Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги.

Особенностью «Спутника V» являются условия хранения — температура должна быть -18 градусов Цельсия и ниже. Для этого в каждый пункт закупили морозильные лари, которые могут поддерживать температуру от -20 до -40 градусов.

«Для транспортировки будут использоваться контейнеры, оснащённые набором хладоэлементов, которые поддерживают температуру до -30 градусов в течение 8-10 часов. В комплект также входит термоиндикатор. Вместимость контейнера — 100 доз», — отметила Елена Корякина.

По её словам, прибытие вакцины в Удмуртию ожидается уже на этой неделе, но точной даты пока нет.

Объём поставки составит 1299 доз, которые будут применяться в виде постепенного охвата с расширением категорий: первая — медработники «красной зоны», вторая — работники образования, третья — служащие жизнеобеспечения.

«Противопоказаниями для прививки служит гиперчувствительность к компонентам препарата, реакция после первого введения, возраст до 18 и старше 60 лет, беременность и период лактации. Вакцинация будет бесплатной и на добровольной основе», — сказала Елена Корякина.