Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 марта ХК «Ижсталь» провёл заключительный для себя матч регулярного чемпионата ВХЛ 2025-2026 года против команды «Южный Урал» из Орска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Обеим командам долгое время не удавалось открыть счёт. Лишь на сороковой минуте игрок «Ижстали» смог распечатать ворота соперника. Однако в третьем периоде гости начали играть активнее и смогли забросить сразу три шайбы в ворота сталеваров. Итоговый счёт встречи — 1:3 в пользу «Южного Урала». Отметим, что это уже четвёртое подряд поражение для ижевчан.

«Очень плохо сыграли всю домашнюю серию. В сегодняшнем матче, крайней игре регулярного чемпионата, хотелось бы порадовать болельщиков, но не получилось. Досадные голы залетают в нашу сторону. Мы же, имея большое преимущество в голевых моментах, не можем их реализовать», — так прокомментировал игру своей команды главный тренер Рамиль Сайфуллин.

По итогу игры ХК «Ижсталь» вышел в плей-офф на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 74 очка. Это произошло впервые с сезона 2016/2017 года. Напомним, именно попадание в топ-16 и было целью команды на этот сезон.

В первом раунде плей-офф сталевары сыграют с «Химиком» из Воскресенска (6+), который занимает четвёртую строчку в рейтинге. Первый раунд пройдёт 23 и 25 марта на выезде. А 28 и 30 марта — сталевары вернуться на свой лёд.