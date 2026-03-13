Ижевск. Удмуртия. Со счётом 2:5 «Ижсталь» проиграла команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Матч прошёл 12 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Счёт был открыт уже на 3-й минуте встречи. Первую шайбу забили гости. Буквально через минуту «сталевар» Ильдар Шиксатдаров забил ответный гол в угол ворот «Горняк-УГМК». Ещё через три минуты Илья Слепков увеличил преимущество хозяев.

Но на этом удача покинула хоккеистов «Ижстали». Несмотря на замену вратаря, соперник забил ещё три гола.

В третьем периоде хоккеисты «Горняк-УГМК» забросили ещё одну шайбу, но после видеопросмотра тренерский штаб отменил гол. Активная атака «сталеваров» не удалась, и в конце матча они заменили вратаря на экстра-полевого игрока. В результате гости поразили пустые ворота. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу команды «Горняк-УГМК».

За весь матч «сталевары» выиграли 36 вбрасываний, совершили 71 бросок и получили 6 штрафов.

«Играли с хорошо организованным соперником. «Горняк-УГМК» — сильная команда. Скажу, что первый и третий периоды сыграли хорошо, как надо было. Провалили второй, который определил окончательный счет. В моменты, которые создавали, почему-то мы не смогли забить. У соперника некоторые голы получились даже практически из ничего. Будем делать выводы и готовиться к следующему матчу», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.