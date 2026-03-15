Со счётом 3:4 «Ижсталь» проиграла «Челмету» из Челябинска

10:00, 15 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#спорт\n#хоккей
Источник фото: ИА «Сусанин»
Во время игры три соперника получили такие травмы, что доктору пришлось их зашивать.

Ижевск. Удмуртия. Домашний матч с «Челметом» закончился поражением «Ижстали». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 14 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Нападающий «Ижстали» Денис Дюрягин открыл счёт на 19-й минуте матча.

Во втором периоде гости вели себя активно и забили три гола. В начале четвёртого периода соперник воспользовался своим большинством и увеличил разрыв.

Несмотря на разрыв, «сталевары» продолжили борьбу. За 7 минут до конца периода Андрей Ерофеев забросил шайбу в ворота «Челмета», а затем на 57-й минуте Артём Мурылёв сократил отставание. На последних минутах «Ижсталь» сняла вратаря, но хоккеистам не удалось сравнять счёт. Матч завершился со счётом 3:4 в пользу «Челмета».

За всю игру «сталевары» выиграли 31 вбрасывание, совершили 61 бросок и получили 10 штрафов. Отметим, что игра была настолько агрессивной, что травмы трёх хоккеистов «Челмета» зашивали.

«Итог неудовлетворительный. Было хорошее начало, в первом периоде всё было отлично. Во втором — второй матч подряд уступаем 0:3. С чем это связано, нам сейчас предстоит быстро понять, разобраться. Был серьезный разговор в раздевалке. В архив еще можно занести 10 минут концовки матча. Ребята старались, пытались, но излишние удаления не позволили это сделать. Есть время подумать, пообщаться, чтобы дальше такого не было», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин. 

