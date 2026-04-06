Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с хоккейным клубом «Ижсталь» после окончания сезона. Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече поговорили о дальнейших планах.

Капитан команды Григорий Глебов рассказал, что главная сила «Ижстали» — боеспособный коллектив. Александр Бречалов подчеркнул, что сейчас проходят переговоры с главным тренером хоккейного клуба «Ижсталь», а также обозначена задача — выиграть Кубок Чемпиона России. По словам руководителя республики, к следующему сезону команда готова и финансово, и организационно.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ВХЛ, «сталевары» продлили контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона. Под его руководством в сезоне 2025/2026 команда впервые за последние девять лет вышла в плей-офф ВХЛ.