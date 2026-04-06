Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

ХК «Ижсталь» финансово готова к следующему сезону

11:00, 06 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
50
0
#хоккей
#ХК «Ижсталь»
Источник фото: ИИ
50
0

Перед хоккеистами поставлена задача выиграть Кубок Чемпионата России.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с хоккейным клубом «Ижсталь» после окончания сезона. Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече поговорили о дальнейших планах.

Капитан команды Григорий Глебов рассказал, что главная сила «Ижстали» — боеспособный коллектив. Александр Бречалов подчеркнул, что сейчас проходят переговоры с главным тренером хоккейного клуба «Ижсталь», а также обозначена задача — выиграть Кубок Чемпиона России. По словам руководителя республики, к следующему сезону команда готова и финансово, и организационно.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ВХЛ, «сталевары» продлили контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона. Под его руководством в сезоне 2025/2026 команда впервые за последние девять лет вышла в плей-офф ВХЛ

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

50
0
